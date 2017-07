Terungkap! Ternyata Obama Sudah Bercita-cita Jadi Presiden Sekolah di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Katarina Fermina Sinaga (68), guru Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat masih bersekolah di SD Santo Fransiskus Asisi, mengaku sejak dulu tak menyangka anak didiknya tersebut bisa memiliki kesempatan memimpin negara super power.

Ia menjelaskan, memang saat masih menjadi anak didiknya, Obama sering mengutarakan keinginannya menjadi seorang presiden.

Namun, ia tidak menduga maksud dari cita-cita Barry, sapaan akrab Obama, adalah menjadi seorang presiden sebuah negara.

"Itulah kita juga tidak sangka, karena dalam karangannya dia bilang ingin jadi presiden. Saya kira presiden biasa-biasa aja gitu, kayak Presiden Taxi Group," ungkap Fermina, saat ditemui Tribunnews di kediamannya, kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/7/2017).

Oleh karena itu, ketika melihat Obama menjadi Presiden AS beberapa tahun silam, ia pun mulai menyadari maksud dari karangan tulisan Obama semasa sekolah.

"Tapi kita lihat 'Oh itu dia, setelah terjadi ya (jadi Presiden AS), oh itu yang jadi isi dari karangan dia sendiri'," jelasnya.

Fermina menambahkan, saat Obama jadi Presiden itulah, ia menilai 'anak nakal' tersebut memiliki anugerah yang diberikan Tuhan berupa bakat menjadi seorang pemimpin.

"Jadi kita juga lihat 'Oh anak ini benar-benar punya talenta yang diberikan Tuhan untuk dirinya sendiri'," katanya.

Dari pengalamannya menjadi tenaga pendidik Barack Obama, ia menganggapi suami Michelle Obama itu sering mendapatkan kesulitan saat masa kecilnya.

Kendati demikian, ia melihat Obama begitu tegar, sehingga ia masih memberikan dukungannya terhadap pria tersebut hingga saat ini.

"(Dia) banyak mengalami kesulitan, tapi dia tegar gitu loh, apa salahnya kita support dia," tegasnya.

Sebelumnya, bersama sang istri tercinta, Michelle Obama serta kedua putrinya, Barack Obama memilih Bali sebagai lokasi liburannya di Indonesia, pasca-tidak lagi menjabat sebagai Presiden AS.

Kemudian ia melanjutkan perjalanan liburannya ke Yogyakarta, lalu menyempatkan diri berkunjung ke Istana Bogor, dan menghadiri acara Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, serta berlibur di Jakarta.

Kemarin pagi Obama berangkat menuju Seoul, Korea Selatan, dari Bandara Halim Perdanakusuma. (Fitri Wulandari)

Berita ini dipublikasikan wartakota dengan Judul "Barack Obama Sudah Bercita-cita Jadi Presiden Sejak SD"