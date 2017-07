Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Pascalebaran Malah Melonjak

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok menurun pascalebaran. Namun, kini pascalebaran justru malah mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkop UKM) Kabupaten Kapuas, 3 Juli 2017, tercatat sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Adapun kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di antaranya daging sapi has naik dari harga Rp 140 ribu menjadi Rp 150 ribu per kilogram, daging sapi rendang naik dari harga Rp 130 ribu menjadi Rp 135 ribu per kilogram, daging sapi semur naik dari harga Rp 120 ribu menjadi Rp 125 ribu per kilogram.

Lalu, ayam broiler naik dari harga Rp 28 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram dan harga ayam kampung naik dari harga Rp 65 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram.

Kabid Perdagangan Disdagperinkop UKM Kabupaten Kapuas, H Bahrudin, Selasa (4/7/2017) mengatakan, turun naiknya harga kebutuhan pokok di pasar utamanya dipengaruhi oleh banyak tidaknya pasokan.

"Memang harga kebutuhan pokok usai lebaran biasanya menurun, namun kali ini justru naik. Dugaan kami, kenaikan harga ini diakibatkan pasokan yang kurang. Mungkin selama libur lebaran kemarin, penyuplai barang belum mamasok ke pasar, sehingga stok berkurang dan barang yang ada masih dengan harga lama sehingga menjadi mahal," jelas Bahrudin.