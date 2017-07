Nasabah BRI Banjarmasin Keluhkan Tak Bisa Transaksi Lewat ATM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nasabah BRI di Banjarmasin mengeluhkan layanan melalui mesin ATM.

Dikarenakan tidak bisa melakukan transaksi di mesin ATM yang ada.

Seperti pemegang kartu ATM BRI ini, Ditya mengeluhkan sejak kemarin, Senin (3/7) tidak bisa melakukan penarikan tunai.

Walau kartu BRI menggunakan mesin ATM lain tetap tidak bisa.

"Yang ada jawaban dari mesin ATM, sorry the system can not process," keluhnya.

Hal senada juga diungkapkan nasabah BRI, akrab disapa Edonk.

Bahkan sampai tadi malam, kartu ATM BRI tidak bisa digunakan.

Dia menambahkan, apalagi setelah liburan Idul Fitri sangat membutuhkan dana tunai.

Sedangkan tidak memungkinkan bertransaksi di kantor BRI dikarenakan akhir pekan.

"Mudah-mudahan BRI makin memperbaiki layanannya," harapnya. (BANJARMASINPOST.co.id/hasby)