Jeruk di Desa Baulin Ternyata Jadi Oleh-oleh Peziarah Sekitar Makam Datu Qabul, Ini Kelebihannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Makam Datu Qabul di Desa Baulin, Kecamatan Candi Laras Selatan (CLS) Kabupaten Tapin memang menarik. Selain berkunjung ziarah, warga juga menikmati jeruk manis dan murah yang sedang panen di sekitar makam tersebut.



Pantauan BPost Online, Kamis (6/7/2017) siang, puluhan warga silih berganti masuk ke kompleks makam. Mereka pada umumnya datang berombongan, baik dengan motor maupun dengan mobil. Bahkan, ada juga turis asing yang datang ke makam tersebut.



Para peziarah, rata-rata membeli jeruk sebagai oleh-oleh. Jeruknya manis dan harganya murah dan bertingkat.



Uniknya, di sekitar makam banyak sekali pedagang yang menggelar dagangan jeruknya. Pedagang itu adalah warga petani jeruk setempat.



Seorang pedagang jeruk, Wati mengatakan, dalam sehari jeruknya laku terjual sekitar seratus biji. Harga per biji bervariasi ada Rp 1.000 per biji, ada Rp 1.500 per biji bahkan ada Rp 500 per biji.



Bagusnya lagi, Jeruknya sangat manis, bahkan masih segar karena baru dipetik di sekitar makam tersebut.



Sekretaris Dinas Pertanian Tapin Wagimin mengatakan, Desa Baulin, memang satu sentra jeruk di Tapin. "Jenis jeruknya Siam Banjar. Jeruk di Desa Baulin sering dibawa lomba ke Jakarta karena rasanya yang manis," jelasnya.