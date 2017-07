Sebanyak 3.500 Medali Diperebutkan di Porprov X

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Panitia pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X yang dilaksanakan di Tanjung, Tabalong telah menyatakan kesiapannya menggelar multievent tersebut.

Kekhawatiran banyak pihak terkait Porprov X akan diundur kembali dari jadwal 8-15 Oktober 2017 karena belum cairnya dana hibah dari Pemprov Kalimantan Selatan, termentahkan.

"Pemkab Tabalong dengan Pemprov Kalsel telah sepakat soal jadwal pelaksanaan Porprov dilaksanakan tanggal 8-15 Oktober. Kendati dana belum cair, kami tidak bepikir ke arah sana dulu. Itu hanya masalah administasi," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tabalong Muhammad Zain Ramali yang ditemui usai menggelar rapat pertemuan dengan tim teknikal delegate cabang olahraga Porprov X di Sekretariat KONI Kalsel, Kamis (6/7/2017).

Bahkan, Ramali mengaku optimistis pelaksanaan Porprov X akan dilaksanakan tepat waktu.

Ketua pelaksana Porprov X Kalsel yang juga ketua KONI Tabalong, Hilmi Apdanie mengatakan, pada Porprov X nanti, akan mempertandingkan 35 cabang olahraga dengan merebutkan 3.500 lebih medali.

Menurutnya, semua data seperti entry by number sudah masuk semua, kecuali Kabupaten Kotabaru.

"Untuk entry by name, sisa empat daerah yang belum memasukkan," kata Hilmi.

Hilmi mengatakan, sesuai pertemuan pihaknya dengan KONI Kalsel, batas waktu penyerahaan entry by nomber batasan waktu tanggal 20 Juli sedangkan entry by name batas akhirnya 30 Juli.

Menurutnya, daerah yang tidak menyerahkan entry by nomber dan entry by name sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka daerah kabupten kota itu dianggap tidak ikut Porprov.