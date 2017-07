Setelah Sukses Film The Pirates of The Carribean, Johnny Depp Jadi Aktor Pencipta Antivirus McAfee

Johnny Depp hadir dalam pergelaran world premiere film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales di Shanghai, Kamis (11/5/2017).

BANJARMASINPOST.CO.ID, LOS ANGELES - Setelah menjadi seorang bajak laut dalam film The Pirates of the Carribean: Dead Men Tell No Tales, aktor Johnny Depp bakal menjadi seorang pencipta antivirus.

Depp ditunjuk untuk memerankan karakter John McAfee, pencipta Antivirus McAfee yang terkenal eksentrik, dalam film King of the Jungle.

Layar lebar ini berdasarkan adaptasi dari artikel majalah Wired berjudul Last Stand John McAfee yang ditulis oleh Joshua Davis. Kisah utamanya bakal menyorot kehidupan McAfee yang meninggalkan peradaban kota dan memilih pindah ke hutan Belize, Amerika Tengah.

Cerita dimulai saat seorang reporter majalah Wired bertugas mewawancarai McAfee. Ketika sampai di sana, sang reporter menemukan fakta bahwa hidup McAfee tak stabil, penuh ketakutan, skandal kepemilikan senjata, hingga pembunuhan.

Di kursi sutradara ada Glenn Ficarra dan John Requa. Sementara, peraih Golden Globe Scott Alexander dan Larry Karaszewski bertindak sebagai penulis naskah.

Namun, hingga kini belum diketahui jadwal rilis film bersangkutan. King of the Jungle menambah daftar proyek film Depp yang akan datang, ada film Orient Express, Fantastic Beasts and Where to Find Them 2, dan Labyrinth.

