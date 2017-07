Wow! Nenek 59 Tahun Buat 20 Tato dan Siap Selingkuh dengan Jose Mourinho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, punya fans berat. Penggemarnya itu bernama Vivien Bodycote.

Rasa cinta Bodycote kepada Jose Mourinho tak main-main. Wanita berumur 59 tahun itu mendedikasikan seluruh tubuhnya untuk sang pelatih.

Bayangkan saja, Bodycote rela membuat 20 tato bergambar wajah Mourinho. Mulai dari tangan, dada, sampai paha, ada ukiran paras Mou.

"Saya jarang pergi ke kota dan selalu pulang dengan tambahan tato Mourinho di tubuh. Dia bukan sekadar The Special One, tetapi The Only One," ucap Bodycote dilansir Mirror.

Vivien Bodycote (Daily Post)

Bodycote telah menikah dua kali dan sekarang memiliki cucu dari empat anaknya. Kendati sudah punya pasangan, ia rela selingkuh untuk Mourinho.

"Karena Mourinho, saya mau saja menyeleweng," tutur Bodycote.

Tony, suami Bodycote, justru santai-santai saja melihat istrinya begitu tergila-gila kepada Mourinho.

"Apa pun yang dia inginkan, dia bisa terus melakukannya. Saya tak keberatan membiayai tato dia," kata pria yang lebih tua 10 tahun dari Bodycote itu.

Mourinho bergabung ke Man United pada awal musim 2016-2017. Debut pria asal Portugal itu di Old Trafford menghasilkan "treble mini" dari ajang Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Europa. (Ade Jayadireja)

