8 Penonton dalam Stadion Meninggal Dunia Gara-gara Gas Air Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID, LILONGWE - Kejadian memilukan terjadi di Malawi. Jelang pertandingan sepak bola dalam perayaan ulang tahun negara tersebut, terjadi insiden di luar stadion yang menyebabkan delapan penonton meninggal dunia.

Insiden itu terjadi di Lilongwe dalam perayaan ulang tahun ke-53 Malawi, negara di bagian tenggara Afrika, lepas dari penjajahan Inggris, Kamis (6/7/2017).

Delapan penonton - tujuh di antaranya masih anak-anak - meninggal akibat kericuhan yang terjadi jelang laga di Stadion Nasional Bingu.

Dilansir dari Nyasa Times, kerusuhan itu bermula dari tindakan polisi menembakkan gas air mata jelang pertandingan persahabatan antara dua klub teras, Nyasa Big Bullets dan Silvers Strikers.

Tindakan tersebut dilakukan pihak kepolisian karena penonton tidak tertib ketika akan masuk ke stadion. Ironisnya, hal tersebut membuat para penonton panik.

Ratusan orang terburu-buru untuk masuk ke salah satu gerbang stadion. Di antara mereka, ada yang terjatuh sehingga terinjak-injak.

Akibatnya, penonton berdesak-desakan dan mengakibatkan delapan orang meninggal dunia. Puluhan lainnya mengalami luka-luka.

"Seharusnya, kita tidak usah melanjutkan perayaan ketika ada orang meninggal dunia. Perayaan ini harus ditunda," kata petinggi Centre for the Development of People (CEDEP), Gift Trapence.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Gas Air Mata dan Berdesakan Masuk Stadion, 8 Penonton Meninggal Dunia"