Gado-gado Ayomi Buka Cabang Lagi di Jalan Pangeran Samudera Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gado-gado Surabaya Ayomi punya kamar baru. Jika tak ada aral, Senin (10/7/17), dibuka cabang kedua, Gado Gado Surabaya Ayomi di Jalan Pangeran Samudera No 103, seberang BRI Banjarmasin.

"Ya, agar penggemar Gado Gado Surabaya Ayomi tak perlu jauh-jauh datang ke Gado-gado Ayomi Jalan Pasar Lama No 68, (30 meter dari Jembatan) Banjarmasin, maka kita buka buka di Jalan Pangeran Samudra No 103," kata Aping Wijaya, owner Gado-gado Surabaya Ayomi, Jalan Pasar Lama No 68, (30 meter dari Jembatan) Banjarmasin, Jumat (7/7/17).

Menurut Aping, dengan dibuka cabang kedua Gado-gado Ayomi Surabaya ini, pedagang di pasar lima, ujung murung, karyawan swasta di sekitar Jalan Pangeran Samudra bisa menikmati gado-gado Ayomi lebih dekat.

"Kantot pusat Gado-gado Surabaya Ayomi ini berada di Jalan Waspada No 30 Surabaya atau seberang Pasar Atom Lama," kata Aping,

Untuk cabang baru di Jalan Samudra ini, sambung Aping, Gado-gado Ayomi ini akan buka mulai pukul 08:00 Wita sampai pukul 17:00 Wita sore.

Di cabang yang baru ini, bagi yang berulang tahun tetap digratiskan makan Gado-gado Ayomi. dengan menunjukkan KTP atau kartu identitas diri lainya.

"Untuk parkir pengunjung Gado-gado Ayomi di Jalan Pangeran Samudra bisa memanfaatkan parkir mobil umum di Jalan Pangeran Samudra dan parkir di Jalan Bank Rakyat," katanya. Dalam waktu dekat, sambung Aping, Gado-gado Ayomi akan melayani menu baru, yakni nasi kuning. (*)