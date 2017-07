Waspadai Tiga Daerah di Ajang Porprov Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2017 semakin mendekati waktu pelaksanaan. Setiap cabang olahraga di kabupaten dan kota se Kalsel terus memantapkan para atletnya menyongsong event tersebut.

Demikian pula tim Taekwondo Indonesia (TI) Hulu Sungai Selatan (HSS), yang telah memulai persiapan bahkan sejak dua tahun lalu. Sebanyak 13 Taekwondoin dipersiapkan oleh Pengurus Kabupaten (Pengkab) TI yang diketuai oleh Sadyi Masun ini.

"Pemusatan latihan kabupaten (Pelatkab) sudah kita jalankan sejak tahun 2015 lalu," tutur Bendahara TI HSS, Siswanto kepada BPost.

13 atlet tersebut terdiri tiga nomor pertandingan yang akan diikuti, di antaranya nomor putra ada lima taekwondoin, lalu nomor putri ada juga diisi lima taekwondoin, dan nomor poomsae yang diisi tiga taekwondoin.

Di perhelatan pesta olahraga terbesar se Kalsel itu, Siswanto menuturkan pihaknya mewaspadai tiga daerah yang diprediksi meramaikan perebutan medali.

"Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru, namun kita tetap berusaha mengerahkan seluruh kemampuan untuk tampil maksimal," ujarnya.

Kendati demikian Siswanto menambahkan, tim TI HSS optimistis mampu merebut banyak medali di ajang yang berlangsung Oktober mendatang di Tabalong.

"Masih ada waktu beberapa bulan lagi memperbaiki dan memantapkan kualitas taekwondoin HSS," tandasnya.

Demi mewujudkan hal itu, dijelaskannya TI HSS menggelar latihan rutin hingga tiga kali dalam sepekan.

"Setiap Jum'at, Sabtu dan Minggu. Tempat latihannya di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten HSS," terangnya.

Selain itu, Siswanto mengungkapkan sebelum Porprov berlangsung, pihaknya akan memperbanyak sparring partner internal tim dan mengikuti beberapa kompetisi yang digelar.

"Di antaranya Kompetisi Pelajar, Antasari Cup dan yang lainnya, kira-kira pelaksanaannya sebelum Porprov," urainya.

Adanya keikutsertaan taekwondoin HSS di berbagai event sebelum Porprov tersebut, diharapkan mampu memicu motivasi para atlet di arena bertarung yang sesungguhnya di Porprov nanti.

"Sebagai ajang pemanasan dan tolak ukur kekuatan tim, semoga mampu tampil bagus dan menjunjung tinggi sportifitas," pungkas Siswanto. (Nana)