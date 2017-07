Lama Menghilang, Putri Mendiang Aktor Paul Walker Tiba-tiba Bikin Heboh Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat dengan sosok aktor Holywood, Paul Walker?

Pemeran utama film The Fast and The Furious ini meninggal secara tragis dalam kecelakaan pada 30 November 2013 lalu.

Saat itu, Porsche Carrera GT 2005 yang dikemudikan Roger Rodas hilang kendali.

Mobil tersebut kemudian menabrak pohon hingga terbakar.

Walker meninggal dunia bersama rekannya yang berada di dalam mobil itu.

Kematian tersebut tentu saja mengagetkan dunia perfilman internasional.

Sebab, Walker merupakan aktor favorit banyak.

Di sisi lain, sejak saat itu, keluarga Walker terutama anak perempuannya, Meadow

Walker (16) masih tak terima dengan tragedi itu.

Paul Walker dan Meadow saat masih kecil. (istimewa)

Ia pun menuntut Porsche atas kematian ayahnya.