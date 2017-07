Pemenang Ignis Rap Battle Diadu ke Tingkat Regional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemenang dari ignis rap battle di PT Mitra Megah Profitamas, dealer resmi mobil Suzuki di Jalan A Yani Km 5,5 No 01 Banjarmasin, Jumat (7/7/17) sore lalu dipastikan akan diadu di tingkat reginonal Kalimantan.

"Pemenang dari Ignis rap battle ini akab dibattle atau dipertandingkan lagi di tingkat regional Kalimantan. Setelah itu pemenang Ignis rap battle akan diadu lagi di GIAS pada 20 Agustus mendatang di Jakarta," kata Muammar Ramadhan, penanggung jawab acara Ignis rap battle PT Mitra Megah Profitamas, Minggu (9/7/17).

Dijelaskan Amar, untuk peserta Ignis rap battle di Banjarmasin, Suzuki mendapatkan dua orang, yakni satu solo dan satu grup.

Lebih lanjut Amar menjelaskan dengan Ignis rap battle bisa mengenalkan keberaadaan mobil Ignis untuk masyarakat Banjarmasin dan Kalsel. Mobil Suzuki Ignis sendiri merupakan mobil dengan konsep anak muda banget dan bisa juga dipakai untuk orangtua. '

"Untuk juri langsung dari Suzuki pusat. Aksi peserta dari Ignis rap battle itu kita rekam dan kita kirim ke Suzuki pusat di Jakarta .

Dari Suzuki pusat nanti menentukan siapa yang menjadi juaranya dari Banjarmasin," kata Amar.

Sebuah Jinggle lyrics tentang mobil Ignis dilantukan oleh Agustinus Gabriel dan Wahyu peserta grup Rap Battle juga fatkhur peserta solo Ignis rap batltle di PT Mitra Megah Profitamas, dealer resmi mobil Suzuki di Jalan A Yani Km 5,5 No 01 Banjarmasin, Jumat (7/7/17) sore.

Masing-masing peserta diberi kesempatan lima menit untuk menyanyikan jinggle lyrics dari Ignis rap battle. Baik peserta grup dan Solo Ignis rap battle wajib wajib menyanyikan Jinggle lyrics tentang mobil Ignis, yakni mobil bergaya. Memikat mata, mempesona.

Ugh. New breed of Urban SUV. Ignis namanya. Exteriornya berbeda. Nyaman dan perkasa. Interior lapangan dengan futuristic instrumen panel bergaya. Sedap dipandang mata. Ignis gear to ignite. Ignis gear to ignite. Ignis gear to ignite. Dilengkapi led projector headlamp with drl push start/stop button mesin mudah menyala. AC auto cumate heater.

Gak perlu pakai jaket tebel. Gak takut isi bensin bahan bakar irit lo gak jadi pelit. Ignis..gear to igniet (3x). Biar Hidup gak gitu-gitu aja. Ignis gear to ignite (3x). Dengan ignis, penuh gaya. (*).