Pernikahan Ario Bayu dan Perempuan Perancis Ini Digelar di Corme-Royal

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis peran Ario Bayu. Lelaki kelahiran Jakarta, 6 Februari 1985 ini resmi menikah dengan seorang perempuan asal Perancis, Valentine Payen.

Cerita bahagia Ario dan Valentine itu dibagikan oleh manajer Ario, Bucie, melalui akun Instagram @bucielee.

Pernikahan itu dilangsungkan di Corme-Royal, sebuah kota kecil di Perancis.

Bucie mengunggah dua foto dan sebuah video yang menunjukkan sekilas suasana sesaat setelah Ario dan Valentine mengucap janji sebagai suami istri.

Pasangan itu tampak keluar dari sebuah gedung. Bergandengan tangan, mereka disambut taburan bunga oleh keluarga dan teman-teman dekat.

Ario dan Valentine tampil sederhana. Valentine mengenakan gaun pengantin berlengan pendek. Rambut pirangnya hanya diurai dan berhias mahkota bunga.

Sementara itu Ario mengenakan kemeja putih dan setelan jas berwarna biru tua.

"Happy wedding LoveBirds. Hoping your life together will be rich in joy and love @bayu_ario & @valentinepayen ????????????," Bucie menulis pada keterangan foto.

Foto-foto serupa juga diunggah sutradara Joko Anwar dan Wulan Guritno, yang merupakan sepupu Ario.

Dalam laman IMDb disebutkan, Valentine Payen merupakan seorang artis peran dan asisten sutradara.

Ia tercatat bermain dalam film Beyond Skyline (2017), Milady (2015), dan Adele (2016). Ia pernah bermain dalam sebuah film seri bertajuk Serangoon Road (2013) bersama Ario Bayu.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Ario Bayu Menikah dengan Perempuan Perancis"