24 Pemain Diboyong Ikuti Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Jadwal Pertandingannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 akan dimulai 19-23 Juli 2017 di Bangkok, Thailand.

PSSI menyatakan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla akan membawa 24 pemain untuk mengikuti kualifikasi tersebut.

Lewat undian Indonesia berada di Grup H bersama tuan rumah Thailand, Malaysia, dan Mongolia.

Skuat Timnas U-22 akan bertolak ke Bangkok pada Selasa (11/7/2017) besok dari Bali.

Sebelumnya Evan Dimas dkk telah menjalani training camp (TC) di Bali dari tanggal 30 Juni hingga 10 Juli.

Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-23 2018 :

19 Juli 2017, Thailand vs Mongolia

19 Juli 2017, Indonesia vs Malaysia

21 Juli 2017, Mongolia vs Indonesia

21 Juli 2017, Malaysia vs Thailand

23 Juli 2017, Thailand vs Indonesia

23 Juli 2017, Mongolia vs Malaysia

Berikut daftar 26 Pemain TC ke Bali:

Kiper: Kurniawan Kartika Ajie (Persiba Balikpapan), Moch Diky Indriyana (Bali United), Satria Tama (Persegres Gresik United)

Belakang: Gavin Kwan (Barito Putera), Bagas Adi (Arema FC), Andy Setyo Nugroho (PS TNI), Hansamu Yama Pranata (Barito Putera), Putu Gede Juni Antara (Bhayangkara FC), Osvaldo Haay (Persipura), Ryuji Utomo (Persija), Rezaldi Hehanusa (Persija), Ricky Fajrin Saputra (Bali United).

Tengah: Miftahul Hamdi (Bali United), Evan Dimas Darmono (Bhayangkara FC), Hanif Abdurrauf Sjahbandi (Arema), Muhammad Hargianto (Persija), Gian Zola Nasrulloh (Persib), Febri Hariyadi (Persib), Septian David Maulana (Mitra Kukar), Asnawi Mangkualam Bahar (PSM), Saddil Ramdani (Persela)

Depan: Marinus Mariyanto Wanewar (Persipura), Yabes Roni Malaifani (Bali United), Ahmad Nur Hardianto (Persela).

Berita ini dikutip dari superball.id dengan judul : Luis Milla Angkut 24 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Jadwal Tandingnya