Petinggi ANTV Ancam Keluarkan Artis Pesbukers, Ayu Ting Ting Disindir?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Salah satu petinggi stasiun televisi ANTV, Otis Hahijary mengancam para artis pengisi acara Pesbukers akan diberhentikan.

Ancaman dari pria yang diketahui sebagai Managing Director ANTV ini ditujukan pada para artis pengisi acara Pesbukers dengan mentag namanya di instagram

Ada dua postingan ancaman Otis yang diposting di akun instagramnya. Ia menegaskan jika ingin dihormati, lebih baik para artis ini menghormati ANTV dan dirinya.

'To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV AND ME!!!!!! OR ELSE !!!!!'.

(Untuk perhatian, jika ingin rasa hormat dari saya, kalian sebaiknya menghormati ANTV dan SAYA!!! ATAU YANG LAIN).

Postingan Otis (Instagram/@Otis_Hahijary)

Postingan kedua, Otis menuliskan jadwal live Pesbukers live yang akan dimulai pukul 16.30 WIB.

Ia tegas meminta para artis pengisi acaranya agar hadir tepat waktu, jika tidak akan diberhentikan.

'Pesbuker live will be start 16.30, be punctual!!!Come as you're requested!!! If you're late, you ARE OUT!!!!'.

(Pesbukers live akan dimulai pukul 16.30, (datang) tepat waktu!!!! Datang ketika diminta!!! Jika terlambat, kami KELUAR!!!!).

Postingan ini jadi perbincangan netizen yang mempertanyakan ditujukan kepada artis manakah ancaman petinggi ANTV ini.