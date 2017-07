Ayu Ting Ting Tak Lagi Gabung Pesbukes, Ini Penjelasan Abdul Rozak

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ayah pedangdut Ayu Ting Ting, Abdul Rozak mengakui anaknya tak lagi bergabung dengan program televisi Pesbukers.

Menurutnya, hal itu ialah lantaran Ayu Ting Ting amat disibukkan dengan pekerjaan lainnya.

"Iya (Ayu Ting Ting sudah tidak di Pesbukers). Betul, Ayu sangat sibuk dengan jadwalnya," ujar Abdul Rozak melalui aplikasi berbalas pesan, Selasa (11/7/2017).

Baru-baru ini isu Ayu Ting Ting didepak dari program televisi Pesbukers memang ramai diperbincangkan.

Isu tersebut bermula dari sejumlah unggahan Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV pada akun Instagramnya.

Mula-mula, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.

Setelahnya, Otis Hahijary mengunggah foto lain yang memuat tulisan, "Pesbukers Live will start at 16.30, be punctual! Come as you're requested! If you're late, you are out!"

Melalui unggahan tersebut, ia meminta para pengisi acara Pesbukers untuk datang tepat waktu. Siapa pun yang terlambat datang akan dikeluarkan.

Kedua unggahan tersebut ditandai pula kepada para pengisi Pesbukers, yakni Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Jessica Iskandar, Vega Darwanti, Vicky Prasetyo, Firman selaku manajer Ayu Ting Ting, dan Mira selaku manajer Raffi Ahmad.