Barito Mulai Berburu Pemain Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meskipun putaran pertama kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 masih belum berakhir, tim Barito Putera rupanya sudah mulai bergerilya melakukan perburuan pemain.

Perburuan pemain ini, tak lain guna mempersiapkan skuad lebih tangguh untuk mengarungi putaran kedua kompetisi terpanas di Tanah Air ini.

Seperti diketahui tim Barito tercatat masih harus melakoni setidaknya empat laga lagi di putaran pertama ini.

Namun tim ternyata sudah membidik beberapa pemain yang masuk dalam skema tim di putaran kedua nanti.

"Ya, ada beberapa pemain yang sudah kami bidik agar bisa bergabung pada putaran kedua nanti," ujar asisten manajer Barito, Syarifuddin Ardasa kepada BPost Online.

Meskipun demikian, Syarifuddin masih enggan untuk membeberkan nama pemain yang masuk dalam incaran tersebut.

Apalagi diterangkan oleh Syarifuddin, pemain-pemain yang diincar tersebut saat ini masih memiliki ikatan dengan tim lain.

"Pemain yang kami incar masih terikat dengan tim lain," jelasnya.

Barito sendiri sudah memastikan menambah amunisi asing yakni Willian Lira Sousa, untuk menggantikan peran Thiago Dos Santos Cunha.

Dan dalam waktu dekat manajemen pun akan segera mendaftarkannya kepada operator, terlebih transfer window pun sudah dibuka dalam waktu dekat ini.

"Untuk Lira sedang diurus Kitasnya, kemudian juga surat keluar dari klub lamanya. Kalau sudah beres, akan didaftarkan secepatnya," pungkasnya.(*)

Empat laga sisa Barito

- Bali United vs Barito : Jumat (14 Juli) 18.30 WIB.

- PSM Makassar vs Barito : Selasa (18 Juli) 15.00 WIB.

- Barito vs Madura United : Sabtu (22 Juli) 18.30 WIB.

- Persela Lamongan vs Barito : Jumat (28 Juli) 15.00 WIB.