Jelang Testimoni Janet Yellen, Wall Street Ditutup Mendatar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menjelang testimoni Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Janet Yellen di depan Kongres hari ini, pasar saham AS ditutup mendatar.

Sentimen pasar lain yang mempengaruhi adalah faktor politik, yakni kelanjutkan kasus pertemuan Donald Trump Jr dengan satu pengacara Rusia.

Indeks Dow Jones hanya naik 0,55 poin atau hampir 0 persen. Nasdaq masih melaju dengan kenaikan 16,9 poin atau 0,27 persen. Sedangkan S&P 500 turun tipis 0,19 poin atau 0,08 persen.

Meski ditutup datar, perdagangan saham di bursa AS hingga dini hari tadi terhitung volatile. Bahkan, Dow Jones turun hingga 100 poin pada awal perdagangan.

Nilai tukar dollar AS turun terhadap euro. Harga kontrak emas naik. Sedangkan imbal hasil obligasi AS turun.

Donald Trump Jr mengungkapkan email yang berisi dukungan Rusia untuk ayahnya pada kampanye pemilihan presiden tahun lalu dan menawarkan informasi yang bisa menurunkan reputasi Hillary Clinton.

Anjloknya pasar saham di awal perdagangan akhirnya berkurang setelah Mitch McConnell, anggota senat dari Partai Republik mengumumkan penundaan reses dua pekan untuk memberi waktu lebih panjang bagi pekerjaan legislasi senat.

"Penundaan ini menunjukkan komitmen untuk perubahan yang kemungkinan berpengaruh ke pasar," kata Brad McMillan, chief investment officer Commonwealth Financial kepada Reuters.

S&P 500 Energy Index terdongkrak kenaikan harga minyak yang masih berlanjut hingga Selasa. Antisipasi pasar juga berada di saham-saham JPMorgan Chase, Wells Fargo, dan Citigroup yang akan mengumumkan kinerja Jumat ini.

Kabar pasar lainnya, harga saham Snap Inc kembali turun setelah Morgan Stanley menurunkan rekomendasi saham ini. Sebelumnya Credit Suisse menurunkan target harga Snap dari 30 dollar AS menjadi 25 dollar AS per saham.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Wall Street Ditutup "Flat""