Lawan Floyd Mayweather, Conor McGregor Sesumbar Cuma Perlu Empat Ronde

GENE BLEVINS/AFP PHOTO

Petinju Amerika Serikat (AS), Floyd Mayweather Jr. (kiri), berhadapan dengan petarung UFC, Conor McGregor, pada konferensi pers yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, California, AS, Selasa (11/7/2017). Mereka akan bertarung pada 26 Agustus mendatang di Las Vegas, Nevada, AS.