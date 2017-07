Sekarang Chelsea Islan Pejuang Kanker Payudara

BANJARMASINPOST.CO.ID - CHELSEA Islan diam-diam menjadi pejuang kanker payudara sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Bintang sitkom Tetangga Masa Gitu itu menjadi pendamping sang ibunda, Samantha Barbara saat menjalani pengobatan kanker.

“Saya sendiri salah satu pejuang kanker untuk ibu saya. Ibu saya itu juga cancer survivor,” kata Chelsea Islan di kawasan Jalan Ahmad Dahlan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Chelsea mengaku semula sempat terpukul saat pertama kali mengetahui sang ibunda didiagnosis menderita kanker payudara. Apalagi, kanker payudara ini dikenal sebagai penyakit mematikan.

“Pastinya kita akan ikut berjuang (melawan kanker) ketika ada salah satu orang terdekat kita terdiagnosis,” ungkapnya.

Kendati merasa sedih, nyatanya Chelsea memilih bersikap dewasa. Dia berupaya selalu ada di samping ibunda saat menjalani pengobatan. Sepulang sekolah, Chelsea pun menemani ibu­nda menjalani kemoterapi setiap tiga minggu sekali. Chelsea juga kerap menawarkan makanan demi mengobati rasa pahit usai menjalani kemoterapi.

“Jadi Chelsea nanti selalu tanya, ‘mami mau makan apa?’. Soalnya habis Kemo itu kan rasanya kayak kamu mengemut sendok,” sela Samantha Barbara.

Bukan hanya itu, jadwal syuting yang menumpuk tidak membuat Chelsea melupakan jadwal pengobatan sang ibunda. Wanita 22 tahun itu sempat meminta sang ibunda berhenti bekerja.

“Sampai sekarang mami jangan capek-capek mami nggak usah kerja. ‘Mami have fun saja, it’s time for me to give a fund,” ucap Samantha menirukan Chelsea.

Penyakit kanker payudara yang diderita sang ibunda membuat Chelsea waspada. Dia pun menjaga kesehatan sejak muda. Beberapa kali Chelsea memeriksakan diri untuk mencegah kanker sejak dini.

“Saya banyak belajar tentang kanker. Kanker itu kayak apa, aku cari tahu semuanya. Sekarang akhirnya jadi perhatian sama badan dan kesehatan,” kata perempuan yang digosipkan pacaran dengan Bastian Steel ini.

