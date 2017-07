Harga Cabai di Tapin Naik Jadi Rp 75 Ribu Per Kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Harga cabai di Pasar Baru Keraton Kabupaten Tapin mulai naik sejak tiga hari terakhir.

Menurut pedagang, tiga hari yang lalu harga cabai Rp 50-60 ribu per kilo, sekarang, Kamis (13/7/2017) harganya sudah Rp 75-80 ribu per kilo.



Jahri pedagang cabai di Pasar Baru Keraton Tapin mengatakan, untuk cabai rawit harganya Rp 75 ribu per kilo, sedangkan cabai hiyung Rp 80 ribu per kilo.



Menurut Jahri tingginya harga cabai karena produksi cabai bulan ini di berbagai daerah tampaknya menurun, sedangkan permintaan cabai terus tetap tinggi.



Dijelaskan Jahri, beberapa pekan ini permintaan cabai dari Martapura dan Banjarbaru cukup tinggi. Banyak cabai hiyung Tapin dipasok ke dua daerah itu. (Him)