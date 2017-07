Ketahuan! Fitur Odyssey 2018 Ternyata Mengandung Konten Pornografi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penerapan sistem hiburan pada generasi baru Honda Odyssey 2018 memang cukup canggih, apalagi sejak adanya tambahan fitur konseksi internet 4G LTE beberapa waktu lalu. Keluarga bisa menikmati ragam hiburan baik musik, film, sampai video streaming selama perjalanan melalui monitor atap pada kabin tengah.

Sayangnya, akses jaringan internet pada sistem hiburan Honda Odyssey khususnya untuk saluran video layaknya EPIX tidak tebang pilih. Akhirnya, konten-konten film berbau pornografi ikut menjadi konsumsi bagi siapapun penumpang di baris kedua dan ketiga, termasuk anak-anak.

Dilansir dari Forbes, beberapa film erotis ditemukan pada saluran dalam jaringan hiburan premium EPIX, seperti "Kinky Kong", "Lord of the G-Strings", "Gladiator Eroticus", dan "An Warewolf Erotic in London".

Bahkan konten erotis sendiri sudah masuk dalam daftar menu sajian hiburan yang ditawarkan. Namun, di satu sisi-sisi dikabarkan kerjasama Honda dengan EPIX sudah dimulai sebelum adanya jaringan 4G, semua film EPIX bisa dikonsumsi dari sistem hiburan baris kedua dengan bebas oleh pengguna Odyssey yang pepulasinya saat ini sudah mencapai 5.000 unit, namun belum ada satu pun konsumen yang mengeluhkan konten tersebut.

Menanggapi kejadian tersebut, Representative Public Relations Honda yang tidak disebutkan namanya, menjelaskan bahwa tidak tahu menahu adanya konten pornografi dalam saluran hiburan yang ditawarakan.

"Genre dewasa bukan bagian dari paket Honda. Ketika Anda menemukannya (film porno), kami masuk ke mode darurat untuk segera memperbaikinya," ucapnya.

Atas kejadian ini, pihak Honda Amerika dikabarkan langsung menemui para petinggi EPIX untuk membicarakan solusinya. Dalam beberapa jam kemudian, tercapai kesepakatan untuk menghilangkan semua film bergnere erotis, termasuk melakukan seleksi pencegahan adanya konten pornografi pada film-film yang yang disajikan.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Fitur Odyssey 2018, Ketahuan Mengandung Konten Pornografi"