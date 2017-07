Kata-kata Pertama yang Diposting Kirana Larasati Setelah Resmi Bercerai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Kirana Larasati resmi menyandang statu janda usai gugatan cerainya terhadap suaminya Tama Gandjar dikabulkan, Kamis (13/7/2107).

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan Kamis ini (13/7/2017) mengabulkan gugatan cerai Kirana Larasati (29) terhadap suaminya, Tama Gandjar, secara verstek.

Artinya, keputusan itu dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat.

Tama selaku tergugat memang tak pernah hadir, dari sidang pertama hingga sekarang.

Namun, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap alias belum resmi karena menunggu tanggapan dari pihak Tama, yang berdomisili di Bandung.

Usai resmi berstatus Janda, Kirana mengunggah sebuah postingan di akun Instagramnnya, @kiranalarasati.

"Love is patient, love is kind.

It does not envy, it does not boast, it is not proud.

It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.

Love does not delight in evil but rejoices with the truth.

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails.," tulisnya.

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, lebih kurang artinya:

Cinta itu sabar cinta itu baik.

Dia (cinta) tidak iri, tidak membanggakan, tidak sombong. Dia (cinta) tidak mencemarkan orang lain, dia (cinta) bukan pencarian diri sendiri, tidak mudah marah, dia (cinta) tidak membuat catatan kesalahan.

Cinta tidak menyukai kejahatan tapi bersukacita karena kebenaran. Selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, selalu tekun. Cinta tidak pernah gagal.

Tidak jelas apa maksud Kirana menuliskan kalimat tersebut.

Sejumlah netizen pun memberikan komentarnya.

yahyaeka13: Must be patient @kiranalarasati

harry_kcra: Keren

pudiqi: So Beautiful @kiranalarasati kerenz banget seh...

