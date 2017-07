Say no to Drugs Untuk Masa Depan Lebih Baik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KEMARIN Kita memperingati Hari Anti Narkoba (HANI). Tentunya dengan acara ini ada makna yang harus kita resapi dimana narkoba intinya harus kita hindari apa pun alasannya. Pasalnya narkoba merupakan hal yang sangat merusak jika kita mulai mengkonsumsi.



Satu ibu muda yang juga aktif di salah satu partai Prima Melinda sangat berharap agar anak-anak muda dan generasi penerus menjauhi narkoba,

"Perbanyak ilmu belajar ilmu agama dan sosialisasi di sekolah- sekolah sangatlah penting untuk memberikan pengertian bahwa narkoba sangatlah tidak baik untuk kesehatan dan masa depan anak-anak dan bangsa ini," papar perempuan yang senang berorganisasi ini.

Kegiatan yang positif pun perlu diperbanyak seperti kegiatan musik dan lebih banyak waktu belajar dan quality time bersama keluarga di rumah. Secara pendidikan di rumah juga sangat lah penting dimana dari orangtua yang berperan utama dalam mendidik anak-anak mereka.

" Mengarahkan anak-anak untuk menjelaskan arti bahwa narkoba bukan lah jalan untuk generasi penerus," paparnya.

Walau pun ini pekerjaan yang tidak mudah untuk menjauhkan anak bangsa ini dari narkoba namun ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, sekolah dan yang paling penting orangtua di rumah.

"Say no to drugs untuk masa depan kita dan bangsa ini lebih baik," tuturnya.

Ia pun sangat mengapresiasi petugas baik kepolisian dan BNN yang terus menerus tanpa lelah melakukan pemberantasan narkoba.