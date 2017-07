Sesibuk Apakah Hidup Anda?

Oleh: KH Husin Naparin

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel

KH Maimoen Zubair, sorang ulama sepuh di Pulau Jawa berkata, “Zaman sekarang itu orang ngaji tinggal sedikit, yang banyak itu orang sekolah pada nyari (gelar) sarjana, kapan tiada lagi orang mengaji? Tidak akan ada lagi orang mengaji jika Alquran sudah tidak lagi dianggap ilmu. Alquran hanya dianggap sebagai bacaan dan simakan saja.”

Seorang ulama menasihati muridnya yang akan pergi jauh, “Jangan tinggalkan membaca Alquran, semakin banyak membaca Alquran urusanmu semakin mudah.” Setelah sang murid pergi jauh, dia selalu mengamalkan nasihat gurunya. Dia membaca Alquran tiga juz setiap hari bahkan sampai sepuluh juz; dan urusannya semakin mudah. Allah SWT yang mengurus semua urusannya, waktu baginya semakin berkah.

Apa yang dimaksud berkahnya waktu? Bisanya melakukan banyak hal dalam waktu yang sedikit, itulah berkah Alquran. Alquran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu, bukan waktu yang mengatur kita, tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal pada teorinya orang yang membaca Alquran menghabiskan banyak waktu, bahkan mengurangi jatah kegiatan lain, tetapi Allah yang membuat waktu semakin berkah hingga menjadi efektif.

Hidup pun menjadi efektif, dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Alquran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan, membuka kesempatan untuk amal saleh berikutnya. Satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal saleh berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.

Sebaliknya waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis waktu untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah SWT dalam dirinya, maka Allah SWT akan menanamkan empat macam penyakit di dalam dirinya, yaitu: 1) Kebingungan yang tiada putus-putusnya. 2) Kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. 3) Kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi, dan 4) Khayalan yang tidak berujung wujudnya. (HR Muslim)

Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Alquran dan beraktivitas dengan berkah Alquran. Alquran adalah surat Allah buat umat beriman. Seorang filosof Pakistan, Muhammad Iqbal, berkata : Make the Quran as if it is given for you artinya, “Jadikanlah Alquran itu sepertinya turun untukmu”.

Merenungi Kandungan Maknanya

Dalam membaca Alquran, kita tertuntut membaca dengan bacaan yang sebenarnya, Allah SWT berfirman yang artinya, “Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS Al-Baqarah 121).

Membaca Alquran yang sebenarnya dituntut tiga kewajiban, yaitu, 1) Haqq Al-lisan, yaitu kewajiban lidah melafalkan huruf-huruf Alquran dengan tajwid (bacaan yang baik) sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Haqq Al-qalbi, yaitu kewajiban hati merenungi kandungan maknanya (tadabbur). 3) Haqq Al-‘adha’, yaitu kewajiban anggota mengamalkan isi ayat yang dibaca. Bacalah Alquran pada setiap kesempatan; dibolehkan dalam keadaan berjalan, berdiri dan berbaring; dikecualikan di kamar kecil, di tempat pembuangan kotoran dan di tempat pengilingan yang sedang berjalan.

Alquran adalah kekuatan umat beriman. Seorang mantan Perdana Menteri Inggris, Gladstore, pernah berkata; It’s useless we fight against Muslims. We will not be able to dominate them so long as there is the Quran in the hearts of the youth. Our duty now is to revoke the Quran of their hearts. Only with this way we will win and control them. Artinya, “Percuma kita memerangi umat Islam, dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertengger Alquran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Alquran di hati-hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka.” (*)