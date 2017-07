Eksotis Pemandangan Hijau Tiga Restoran di Plataran Heritage Borobudur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Plataran Heritage Borobudur Hotel & Convention Center – “Borobudur Temple at Your Doorstep and Legendary Menoreh Hills as Your Backdrop”, terletak kurang lebih 3 kilometer dari Candi Borobudur.

Hotel ini berada dalam satu area yang sama dengan resor legendaris di kawasan Borobudur yaitu Plataran Borobudur Resort & Spa – “Magical Plataran, Mystical Borobudur”.

Keduanya hanya dibatasi oleh batas alam yang eksotik.

Berada di tengah hutan jati dan persawahan yang hijau serta pemandangan langsung ke Bukit Menoreh yang memukau, hotel ini memiliki karisma tersendiri dibanding hotel-hotel lainnya di Jawa.

Hotel bernuansa kolonial dengan 75 kamar ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas hotel berbintang 5.

Diantaranya kolam renang outdoor yang luas, spa, pusat kebugaran serta beberapa dining outlet yang cocok digunakan untuk bersantai.

Istimewanya, setiap dining outlet di hotel ini memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dipilih sesuai keinginan pengunjung.

1. Menoreh Restaurant

Restoran yang terletak tepat disamping kolam renang hotel ini menawarkan berbagai macam menu

dengan cita rasa khas masakan Asia.

Aneka dimsum merupakan salah satu menu unggulan di restoran dengan arsitektur kolonial yang dipadukan dengan nuansa Jawa ini.

Restoran ini menjadi tempat yang sangat tepat digunakan untuk bersantai bersama kerabat dan keluarga.

Para tamu dapat memilih untuk menikmati sajian di dalam restoran maupun disamping kolam renang sambil menghirup udara segar khas pedesaan Borobudur.

Restoran dengan kapasitas 80 orang ini juga menyediakan menu brunch setiap hari Minggu dengan harga

terjangkau dan tentu saja standar kualitas khas Plataran yang sudah tidak diragukan lagi.

Kisaran harga makanan dimulai dari Rp 30,000++ sampai dengan Rp 299,000++ sedangkan harga minuman dimulai dari Rp 33,000++ sampai dengan Rp 100,000++.

Menoreh Restaurant buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 11.00 malam.

Stupa Restaurant

2. Stupa Restaurant

Terletak tepat di sebelah Hotel Plataran Heritage Borobudur Hotel & Convention Center, restoran dengan

arsitektur joglo dan berkonsep semi outdoor ini menawarkan sajian nusantara khas Plataran dengan beberapa menu tradisional andalan diantaranya Ayam Geprak, Lontong Sayur, Ketan Lupis dan Es Dawet.

Selain itu, terdapat pula aneka jamu tradisional menyehatkan yang merupakan salah satu ciri khas dari

restoran ini.

Sambil bersantap dan bersantai, para tamu akan disuguhi oleh pemandangan bukit Menoreh yang cantik

serta hamparan sawah yang terletak tepat di depan restoran ini.

Selain terkenal dengan sajian khas Plataran yang lezat, Stupa Restaurant juga sering digunakan sebagai lokasi untuk pemotretan pre-wedding serta venue pernikahan.

Restoran dengan kapasitas 110 orang ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 10.00 malam.

3. Langit Menoreh Bar & Lounge

Langit Menoreh Bar & Lounge berada di rooftop Plataran Heritage Borobudur Hotel and Convention Center.

Langit Menoreh dengan desain moderen namun sarat dengan nuansa Jawa ini memiliki suasana tenang khas pedesaan yang jauh dari keramaian kota.

Tidak seperti kebanyakan rooftop bar yang ada di kota besar, Langit Menoreh Bar & Lounge dikelilingi dengan pemandangan alam yang luar biasa indah, membuat venue ini memiliki keunikan tersendiri.

Udara yang segar serta langit cerah yang menaunginya akan membuat para tamu betah menghabiskan waktu di area outdoor ini.

Langit Menoreh Bar & Lounge menyediakan berbagai macam Tapas serta pilihan minuman yang menyegarkan, terdiri dari beragam cocktail dan mocktail.

Harga Tapas dibanderol mulai dari Rp 25,000++ sampai dengan Rp 50,000++, sedangkan harga minuman dimulai dari Rp 32,000++ sampai Rp 200,000++.

Bar & Lounge dengan kapasitas 50 orang ini buka setiap hari mulai pukul 03.00 sore sampai pukul 11.00

malam. (*)