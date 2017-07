Disney Akhirnya Temukan Aktor untuk Perankan Aladdin

BANJARMASINPOST.CO.ID, ANAHEIM - Walt Disney Studio sudah menemukan aktor untuk memerankan Aladdin untuk film versi live action.

Nama aktor Mena Massoud diumumkan sebagai pemeran Aladdin pada D23 Expo 2017 yang digelar di Anaheim, California, Sabtu (15/7/2017).

Sementara itu, sosok Jasmine akan diperankan oleh Naomi Scott dan Will Smith akan menjadi Genie atau jin yang ditemukan Aladdin dalam lampu ajaibnya.

Tak banyak yang diungkap Sean Bailey, President of Walt Disney Studios Motion Picture Production, tentan proyek film yang akan disutradarai oleh Guy Ritchie itu.

Massoud adalah aktor kelahiran Mesir yang kemudian dibesarkan di Kanada. Selama ini ia dikenal sebagai salah satu bintang film seri Jack Ryan.

Massoud menyambut pengumuman resmi Disney dengan sebuah tweet. Ia merasa mendapat kehormatan dan bersyukur diberi kesempatan menghidupkan kisah Aladdin.

"So honored and grateful for the opportunity to help bring this magical story to the live action again. Let's get to work," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bailey juga menbenarkan bahwa Disney akan membuat film live action Mulan. Namun ia tidak memberi keterangan lebih lanjut tentang film tersebut.

Film lain yang dipersiapkan Disney adalah Dumbo versi live action yang akan digarap sutradara Tim Burton. Juga film Jungle Cruise yang akan dibintangi Dwane Johnson alias The Rock.

