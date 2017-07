Gara-gara 11 Cabor, Ketua KONI Banjarmasin Gusar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Tabalong 2017 yang dilaksanakan 8-15 Oktober mendatang, tersisa tiga bulan lagi.

Kendati batas waktu entry by name ditetapkan panitia pelaksana Porprov X akhir Juli ini, namun masih ada saja pengurus cabang olahraga yang menjadi peserta Porprov belum menyerahkan entry by name.

Sebanyak 11 pengurus cabang olahraga sampai sekarang belum menyerahkan entry by name dari 34 cabang olahraga anggota KONI Banjarmasin yang diikutkan di Porprov. Hal itu juga yang membuat KONI Banjarmasin gusar.

"11 cabor itu baru melaporkan secara lisan tetapi belum melaporkannya secara tulisan. Untuk entry by nomber kita sudah beres," kata Ketua KONI Banjarmasin, H Djumadri Masrun tanpa menyebutkan 11 nama cabang olahraga tersebut.

Dikatakan Djumadri Masrun, 11 cabor yang belum menyerahkan entry by name pada cabang olahraga bela diri dan permainan.

Lelaki yang biasa disapa Pak Djum tersebut mengatakan, sebelas cabang olahraga tersebut diberi batas sampai akhir Juli ini. "Kalau sampai batas waktu yang ditetapkan panitia Porprov mereka tidak juga menyerahkan entry by name, dengan terpaksa mereka kami tinggal," kata Pak Djum.

Pak Jum mengatakan, di Porprov X Tabalong nanti kota Banjarmasi akan memberangkan 950 kontingen. "Target KONI Banjarmasin juara umum," ujarnya.