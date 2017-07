SSB Batu Agung Juara Danone Nations 2017, 12 Pemain Cilik Balangan Bakal ke New York

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN -Tim SSB Batu Agung asal Lokbatu, Kabupaten Balangan berhasil menjuarai event Danone Nations Cup 2017. Tim ini berhasil menjadi juara 1 setelah berhasil menaklukkan tim dari DKI Jakarta dengan skor 1-0.

Informasi diperoleh dari akun Umar Bawi yang diketahui merupakan sebagai pelatih tim, dengan kemenangan ini tim asal kabupaten berjuluk Bumi Sanggam ini akan berangkat ke USA atau Amerika Serikat.

Ucapan suka cita atas keberhasilan ini pun mengalir di facebook karena telah mengharumkan nama Kabupaten Balangan serta Kalimantan Selatan.

Mengutip dari laman eyesoccer.id, SSB Batu Agung bermain dalam laga final menghadapi wakil DKI Jakarta, Imran Soccer Academy (ISA), di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Batu Agung menang dengan skor 1-0, Minggu (16/7/2017).



Dalam pertandingan final berdurasi 2x10 menit itu, kekuatan kedua tim tampak berimbang. Batu Agung maupun ISA mampu memperlihatkan permainan yang cepat. Turnamen ini memakai setengah lapangan, dengan masing-masing tim diperkuat tujuh pemain dan satu kiper.



Gol tunggal Batu Agung tercipta pada babak kedua. Gol berawal dari kesalahan pemain belakang ISA yang kurang cermat dalam menghalau serangan. Momen gol itu terjadi pada pertengahan babak kedua.

Dengan hasil ini, 12 pemain Batu Agung dan satu pelatih kepala, berhak berangkat ke New York, Amerika Serikat (AS), untuk mewakili Indonesia di seri internasional DNC 2017. Seri internasional dipusatkan di Red Bull Arena, New York, pada September mendatang.

"Kami sudah 4 tahun mengikuti turnamen Aqua DNC 2017 U-12, baru kali ini bisa keluar sebagai juara. Sebelumnya pada 2015, kami juga lolos ke final, tapi kalah dari Jawa Timur," kata Syafruddin Noor, pelatih Batu Agung.

Para pemain SSB Batu Agung merayakan kemenangannya (eyesoccer.id)

Seri nasional Aqua DNC 2017 digelar sejak Sabtu 15 Juli 2017. Ada 16 tim yang bertanding dengan dibagi 4 grup. Juara dan runner-up kemudian lolos ke perempat final, terus ke semifinal, hingga final.

Di sisi lain, untuk meningkatkan performa skuat Batu Agung, Danone Aqua telah menyediakan pelatih yang sering menangani usia muda di Jepang, yaitu Otsuka Koichi.

Skuat SSB Batu Agung Balangan (Facebook)

"Habis ini Otsuka Koichi akan memimpin latihan Batu Agung di Kalsel, didampingi Syafruddin sebagai asisten pelatih. Selain 2 pelatih dan 12 pemain, nanti selama di New York akan didampingi saya dan 1 orang tour advisor. Total rombongan ada 16," kata Gistang Panutur, Marketing Manager Danone Aqua.