Neymar Unggah Video Rayu Penyanyi Cantik Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAO PAULO - Pemain andalan Barcelona, Neymar dikabarkan telah putus hubungan asmaranya dengan artis cantik asal Brasil, Bruna Marquezine.

Kabar kandasnya hubungan mereka langsung dikonfirmasi oleh Neymar.

"Ini yang terakhir kali saya berbicara tentang kehidupan pribadi saya karena saya tidak suka," ungkap Neymar.

"Tapi , ya, kami berpisah."

Belum diketahui apa penyebab kandasnya hubungan mereka.

Namun, kabarnya orang ketiga menjadi salah satu penyebabnya.

Dikabarkan, Neymar diisukan tengah dekat dengan model cantik bernama Caroline Caputo.

Baru-baru ini Neymar kedapatan menggoda salah satu penyanyi cantik kelas dunia.

Seperti dikutip SuperBall.id dari 101 Great Goals, Minggu (16/7/2017), Neymar kedapatan menggoda penyanyi asal Amerika, Demi Lovato lewat Instagram Story-nya.

Neymar mengunggah video yang sedang mendengarkan lagu terbaru Demi Lovato yang berjudul Sorry Not Sorry.