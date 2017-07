Toko Ini Banyak Promokan Hape Terbaru Berbagai Merek

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi yang ingin cari handphone baru. Tidak salahnya datang ke Hapeworld. Sebab di sana banyak promo baru yang ditampilkan.

Dewi dari Hapeworld Banjarmasin menerangkan promo Hapeworld memang tidak ada habisnya. Kali ini ada Promo Cicilan 0 persen untuk 3,6 dan 12 bulan kredit card dapatkan cashback up to Rp 400 Ribu plus Vc makan.

"Ada juga kredit hape tanpa uang muka, tanpa bunga, bebas biaya admin dan proses cepat hanya 5 menit," lanjut dia

Kemudian Promo Setiap pembelian Samsung J2 Prime, J1 2016, J3 2016, dan J1 Ace FREE MMC 4GB. Lalu promo Setiap pembelian Samsung J5 Prime, J7 Prime dan J5 2016 FREE MMC 8GB

Juga ada promo cashback OPPO F3 gold dan rosegold dari harga Rp 4.399.000 jadi Rp 3.999.000, hitam dari harga Rp4.399.000 jadi harga Rp 4.099.000. A57 dari harga Rp 3.199.000 jadi harga Rp 2.799.000

"Juga dari Vivo seperti°V5Lite dari Harga 2.999.000 jadi harga 2.699.000 °V5S dari harga 3.799.000 jadi harga 3.599.000, Y55 dari harga 2.199.000 jadi harga 1.999.000. khusus pembelian VIVO FREE T-Shirt + Tongsis + Anti Gores + Jelly Case Serta Huawei H4X dari harga 2.599.000 jadi 1.499.000, Mate S dari harga 7.999.000 jadi harga 5.999.000, Mate8 dari harga 7.999.000 jadi harga 6.999.000," jelas dia. (*)