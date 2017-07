UIN Antasari Banjarmasin Gelar Temu Ilmiah Mahasiswa International

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - UIN Antasari Banjarmasin, IAIN Pontianak, IAIN Samarinda, dan IAIN Palangkaraya menyelenggarakan kegiatan tahunan Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF), Senin (17/7/2017).

Kegiatan yang berlangsung di UIN Antasari Jalan Ayani, KM 4 tersebut bertujuan mengumpulkan dan memfasilitasi mahasiswa jenjang Strata satu untuk mempresentasikan hasil penelitian ilmiah.

Mengusung tema “Contemporary Islam in The Eyes of Young Researchers”, konferensi kali ini menjadi ajang temu ilmiah mahasiswa tingkat internasional dengan mengundang pembicara dari dalam dan luar negeri.

Inisiator kegiatan sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Mujiburrahman menegaskan bahwa The 2nd BUAF diproyeksikan sebagai mediator dalam mengembangkan kampus yang kaya komitmen dalam penelitian dan pembelajaran dengan mahasiswa berkualitas.

Di antaranya mahasiswa yang memiliki minat tinggi untuk belajar meneliti, serta mendorong lahirnya ilmu dan teknologi baru.

“The 2nd BUAF merupakan program yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni aspek pengembangan riset. Lebih lanjut, konferensi ilmiah ini akan menjadi bagian indikator faktual terkait jumlah publikasi ilmiah sivitas akademika yang dipaparkan dalam forum internasional,” pungkas Mujiburrahman.

(Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)