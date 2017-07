Wow, Cantik! Istri Penyanyi John Legend Posting Foto Kenakan Busana Tradisional Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID, BALI - Bali semakin banyak dikenal nih.

Bukan hanya dari turis Australia dan Asia aja.

Para bintang Hollywood mulai berdatangan ke Bali.

John Legend dan istrinya, Chrissy Teigen, lagi berlibur di Pulau Dewata.

Sejak Jumat (14/7/2017), John Legend dan keluarga kecilnya berada di Bali.

Mereka berkesempatan mencoba baju pernikahan tradisional khas Bali lho.

Crissy Teigen mengunggah hasil fotonya di akun Instagramnya, Minggu (16/7/2017).

Keduanya tampak elegan dan serasi saat mengenakan pakaian tradisional khas Bali tersebut.

Crissy Teigen bahkan mengenakan hiasan kepala super cantik.

Melalui caption di foto tersebut, model berusia 31 tahun ini sangat senang di Bali.

Liburannya di Bali membuat Crissy merasa sangat damai.

Perjalanan liburan ini rupanya yang pertama kali sejak dirinya melahirkan anak pertamanya yaitu Luna Simone Stephens.

"We had the most beautiful, wonderful time in Bali. Como Shambhala, my body and mind have never felt so clear. Thank you for getting me to move again (first time since I was 8 months pregnant and Luna is ummmm 15 months old) and giving me some much-needed body and nutrition schooling! And thank you for dressing us in your beautiful, traditional ceremonial costumes! And don't worry, everyone. I still love me some .99 two tacos. Balance! #notbeingpaidtosaythis," tulis Crissy.

Selamat liburan John Legend dan Chrissy Teigen! (TribunStyle.com/Archieva Prisyta)