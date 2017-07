Wow! Cukup Rp 5 Ribu Siswa Baru SMPN 1 Marabahan Sudah Bisa Buka Rekening BNI

BANJARMASINPOST.CO.ID Di hari pertama masuk sekolah, Senin (17/7/2017), siswa baru mendapat materi pengenalan lingkungan sekolah (PLS).

Di SMPN 1 Marabahan, Kabupaten Baritokuala, PLS diisi juga dengan sosialisasi manfaat dan cara menabung bagi siswa.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh BNI KCP Marabahan oleh Pemimpin KCP, Bambang Guntur, di aula SMPN 1 Marabahan.

Bambang mengungkapkan, tujuan pihaknya memberikan materi saat PLS ini sebagai tindak lanjut kerja sama antara BNI dengan SMPN 1 Marabahan, yang sudah dilaksanakan sejak Oktober 2016.

"Kerja sama ini khususnya dalam pelayanan perbankan berupa produk tabungan BNI Simpel, atau Simpanan Pelajar," jelas Bambang.

Siswa SMPN 1 Marabahan mengikuti PLS yang diisi dengan sosialisasi manfaat menabung di BNI Simpel. (Istimewa)

Selain itu, lanjut dia, melalui sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada siswa tentang perbankan dan pentingnya menabung sejak usia dini.

"Program ini sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap program OJK," tandas Bambang.

Dia memaparkan, untuk tabungan BNI Simpel ini caranya mudah. Setoran awak cukup Rp 5 ribu, setoran berikutnya minimal Rp. 1.000.

Keuntungan tabungan ini, jelas Bambang, tidak ada biaya administrasi,memiliki fasilitas kartu debit/atm, penarikan tunai Rp 250.000 per hari, pembelanjaan Rp 250.000 per hari, dan transfer Rp. 250.000 per hari.

Selain iada siswa, kegiatan ini dihadiri Plt Kepala SMPN 1 Marabahan Drs.H Abdul Hadi MM, dan Wakilnya Zainun Martha SPd MPd. (*)