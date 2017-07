Mantan Putri Pariwisata Indonesia Bertemu Artika, Ini Perasaannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Pengalaman berharga yang siap kembali dibagikan kepada para model di Banua didapatkan mantan Putri Pariwisata Putri Indonesia 2014, Aulia Medina Putri Setelah dia ikut ajang Artika Whulandary Beauty Camp di Jakarta.

Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari pada Jumat- Minggu (14-16/7/2017) di Hotel Cosmo Amarossa itu Dinda sapaannya banyak menyerap hal soal kecantikan.

"Ini sangat berguna dan ilmu ini akan kembali saya bagi kepada anak anak Banua nanti sehingga semua bisa merasakannya," ujar the winner Indonesian Model @hunt 2015 ini.

Dinda menerangkan Artika Whulandary Beauty Camp didirikan oleh Artika Sari Devi (Puteri Indonesia 2003) dan Whulandary Herman (Puteri Indonesia 2013). Dalam kegiatan itu Dinda ikut yang batch ketiga.

"Peserta di batch 3 ini ada 14 orang. Di batch 1 dan 2 sebelumnya ada 20, namun di batch 3 mereka memang memperkecil peserta menjadi 15org agar lebih fokus. Namun, 1 orang tidak jadi ikut karna orang orang tuanya lagi sakit," lanjut dia.

Peserta 14 orang di batch 3 katanya ada dari Jakarta, Bali, Solo, Yogjakarta, Pemalang, Bandung, Jambi dan dari Kalsel satu satunya diwakili Dinda. "Beauty Camp ini berlangsung 3 hari. Dimana setiap hari kegiatan di mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam," sebutnya.

Para peserta ini dibekali kelas tentang kecantikan dan kepribadian. Belajar public speaking, catwalk, menemukan keunikan dalam diri, attitude, pembentukan karakter, kedisiplinan diri, fashion, acting, dan banyak lagi.

"Yang jelas ini sangat bermanfaat untuk pengembangan potensi diri Dinda dan banyak hal bisa share ke teman di Kalsel mengenai ilmu yang Dinda dapat di Beauty Camp ini," kata dia.

Kebanyakan lanjut Dinda langsung kelas diajar oleh Artika Sari Devi dan Whulandary Herman. Namun ada juga pengajar yang lain seperti Indra mengajar mengenai Body Technique Performance, Acting Class oleh Derry, Hypnobeauty oleh bunda Dewi. Juga ada kelas bersama Make Over & Gloskin.

Lebih membanggakan, kata Dinda, dalam kegiatan itu dia bisa bertemu langsung dan one on one bersama Artika dan Whulandary, itu pengalaman yang berharga baginya

"Dinda juga bertemu dan sharing pengalaman langsung dengan Nadine Chandrawinata. Dinda juga casting dengan MD Entertain, itu hal yang menarik bagi dinda. Bisa bertemu dan sharing dengan teman yang berpengalaman di bidang masing masing," katanya senang.