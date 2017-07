Wall Street Ditutup Bergerak Tipis Akibat Masalah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Saham-saham di bursa AS ditutup bergerak tipis di awal pekan, Senin waktu AS atau Selasa (18/7/2017) dini hari waktu Indonesia.

Wall Street juga relatif sepi jika dibandingkan dengan perdagangan hari-hari biasanya. Saham-saham sektor utilitas dan konsumer membebani laju bursa di tengah menguatnya saham-saham sektor healthcare.

Indeks Dow Jones ditutup turun 8,02 poin atau 0,04 persen menjadi 21.629,72. Sementara itu indeks S&P 500 kehilangan 0,13 poin atau 0,01 persen ke level 2.459,14 dan indeks Nasdaq menguat 1,97 poin atau 0,03 persen menjadi 6.314,43.

Saham BlackRock ditutup turun 3,1 persen menjadi 424,63 dollar AS per saham setelah laba bersih kuartalan perusahaan pengelola keuangan itu di bawah ekspektasi.

Sementara itu, saham Netflix (NFLX.O) justru melonjak 8,5 persen menjadi 175,45 dollar AS per saham setelah mengumumkan jumlah pelanggan yang melampaui ekspektasi.

Adapun saham Procter & Gamble ditutup menguat 0,5 persen ke posisi 87,55 dollar AS lantaran investor Nelson Peltz aktif mencari posisi dalam jajaran dewan direksi P&G.

DI sisi lain, saham-saham sektor kesehatan di indeks S&P 500 melemah tipis seiring dengan senat AS yang menunda konsiderasi legislasi di bidang layanan kesehatan.

“Saya pikir kita harus melihat sejumlah kebijakan sebelum membeli saham-saham sektor healthcare," ujar Erick Ormsby, CEO Alcosta Capital Management di San Ramon, California.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Transaksi Relatif Sepi, Wall Street Ditutup Bergerak Tipis"