Tragis, Karena Sebuah Ciuman, Maut Merenggut Bayi Berusia 18 Hari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari orangtua bernama Nicole dan Shane Sifrit.

Dalam unggahannya di Facebook, mereka mengatakan bayi mereka yang baru berusia 18 hari bernama Mariana telah meninggal dunia Selasa pagi.

“Putri kami, Mariana Reese Sifrit telah berpulang pada pukul 8:41 pagi ini di lengan ayahnya dan ibunya tepat di sampingnya,” tulis Nicole di akun Facebook-nya.

“Dia sekarang tidak lagi menderita dan berada bersama Tuhan.”

Dilansir cnn.com, bayi Mariana meninggal karena tertular virus meningitis yang disebabkan oleh HSV-1 saat usianya masih kurang dari sepekan.

HSV-1 adalah virus herpes yang sama yang menyebabkan luka dingin dan jarang terjadi pada virus meningitis.

Menurut Centers for Disease Control and Prevetion AS, seseorang yang terkena virus ini akan membuat jaringan yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang menjadi encer.

Nicole bercerita bahwa seminggu setelah kelahiran Mariana tanggal 1 Juli, mereka resmi menikah.

Dalam upacara pernikahan, keduanya menyadari bahwa bayi mereka tidak makan dan tidak bangun.

“Dia telah berhenti bernapas dan semua organ tubuhnya gagal bekerja.”