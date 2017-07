Wajah Berseri Bikin Musala Polres Banjar Selalu Penuh

Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete terlihat dibarisan saf salat zuhur berjemaah bersama anggotanya di Musala An Nur.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kendati bulan Ramadhan telah berlalu akan tetapi kegiatan keagamaan di Polres Banjar tidak kendor.



Musala An Nur Polres Banjar setiap waktu Salat Zuhur dan Ashar selalu penuh oleh anggota yang melaksanakan salat berjamaah.



Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete juga terlihat di barisan saf ketiga bersama jemaah salat Zuhur siang ini.



Menurut Kanit Binkamsa Satbimas Polres Banjar Ipda Gatot Yuliadi semenjak Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete memimpin Polres Banjar suasana keagamaan di Polres Banjar sangat dirasakan perubahannya.



Musala An Nur selalu penuh oleh anggota yang melaksanakan salat berjamaah bahkan sampai harus bergiliran dua kali berjamaah.



Kapolres sejak arahan pertama memang menekankan salat berjamaah kepada setiap anggotanya.



"Itu sesuai motto beliau juga yakni "Wajah Berseri (wajib berjemaah bersama setiap hari)," katanya.



Musala An Nur juga semakin nyaman, selain di cat dengan warna hijau AC nya juga selalu hidup sehingga musala selalu dingin. Untuk air wudhu, juga tidak pernah kosong karena langsung terpasang air ledeng.



"Saya sangat bersyukur dengan suasana seperti ini. Rasanya, sangat nyaman bekerja tenang hati," katanya.