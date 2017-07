Anak Asuh Brendan Rodgers, Celtic FC Menang Telak 6-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klub top yang mengikuti putaran babak Kualifikasi II Liga Champions yang telah rampung pada Rabu (19/7/2017) Celtic FC benar-benar membuktikan ketangguhannya.

Klub asuhan eks pelatih Liverpool FC, Brendan Rodgers, itu melaju lancar dengan menyingkirkan wakil Irlandia Utara, Linfield, melalui agregat mencolok 6-0.

Tengah pekan ini Celtic membungkam Linfield di Glasgow 4-0 setelah menang 2-0 pada leg pertama di Belfast.

Mantan gelandang Chelsea dan Manchester City, Scott Sinclair, mencetak dua gol (menit ke-4 dan 54'). Sisanya berasal dari aksi Tom Rogic (47') dan Stuart Armstrong (90').

Kemenangan ini melegakan jalan Celtic ke Kualifikasi III untuk bertemu klub Norwegia, Rosenborg. Putaran selanjutnya ini akan menggelar 15 pertandingan.

Jalur undian dibagi dua kelompok, yakni Champions Route (untuk para juara liga domestik) dan League Route (lolos berdasarkan jatah peringkat di liga).

Pertemuan pertama di babak Kualifikasi III berlangsung pada 25-26 Juli, sedangkan leg kedua pada 1-2 Agustus.

Pemenang tahap ini nantinya lolos ke fase play-off atau pintu terakhir sebelum masuk fase grup Liga Champions.

Hasil Lengkap Babak Kualifikasi II Liga Champions

APOEL vs Dudelange (leg pertama 1-0, leg kedua 1-0), Zalgiris vs Ludogorets (2-1, 1-4), Qarabag vs Samtredia (5-0, 1-0), Partizan vs Buducnost (2-0, 0-0), Hibernians vs RB Salzburg (0-3, 0-3), Sheriff vs Kukesi (1-0, 1-2), Jumala vs Astana (0-1, 1-1), BATE vs Alashkert (1-1, 3-1), Zilina vs FC Kobenhavn (1-3, 2-1), Be'er Sheva vs Honved (2-1, 3-2), Rijeka vs The New Saints (2-0, 5-1), Malmo vs Vardar (1-1, 1-3), Mostar vs Maribor (1-2, 1-1), Dundalk vs Rosenborg (1-1, 1-2), FH vs Vikingur (1-1, 2-0), Linfield vs Celtic FC (0-2, 0-4), Mariehamm vs Legia (0-3, 0-6)

Undian Babak Kualifikasi III

Champions route

Slavia Prague vs BATE, Astana vs Legia, Maribor vs FH, Kobenhavn vs Vardar, Celtic vs Rosenborg, Be'er Sheva vs Ludogorets, Viitorul vs APOEL, RB Salzburg vs Rijeka, Qarabag vs Sheriff, Partizan vs Olympiacos

League route

Steaua Bucuresti vs Viktoria Plzen, Nice vs Ajax, Dynamo Kyiv vs Young Boys, AEK Athens vs CSKA, Club Brugge vs Basaksehir.

