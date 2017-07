IHSG Ditutup Menguat 0,3 Persen, Ini Saham-saham Pendukungnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup menguat di akhir perdagangan hari ini, Kamis (20/7/2017).

Meski sempat diwarnai masalah teknis, IHSG tetap melaju hingga akhir perdagangan. Di sisi lain, investor asing masih terus mencatatkan aksi jual.

Pukul 16.00 IHSG ditutup menguat sebesar 18,51 poin atau 0,3 persen di posisi 5.825,2. Sebanyak 176 saham diperdagangkan menguat, 146 saham melemah dan 119 saham stagnan.

Volume perdagangan mencapai 6,49 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 5,9 triliun. Net sell investor asing di seluruh pasar mencapai Rp 709,26 miliar dan di pasar reguler Rp 437,01 miliar.

Saham-saham yang menopang penguatan IHSG meliputi TLKM (Rp 4.630), BBRI (Rp 14.725), ADHI (Rp 2.180), ASII (Rp 8.550) dan SRIL (Rp 356). Sementara itu saham-saham yang membebani bursa yakni BBCA (Rp 18.450) dan BBNI (Rp 6.950).

Dari 10 indeks sektoral, hanya ada dua sektor yang melemah dan selebihnya menguat. Dua sektor yang melemah yakni perdagangan (-0,22 persen) dan industri dasar (-0,12 persen).

Sementara itu delapan sektor yang menguat meliputi konsumer (0,63 persen), agribisnis (0,76 persen), manufaktur (0,5 persen), pertambangan (0,5 persen), aneka industri (0,76 persen), infrastruktur (0,31 persen), keuangan (0,21 persen) dan properti (0,48 persen).

Di sisi lain, nilai tukar rupiah pada sore ini terpantau melemah terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.333 per dollar AS. (*)

Berita ini dipublikasikan di Kompas.com berjudul: Sempat Tersendat, IHSG Ditutup Menguat 0,3 Persen