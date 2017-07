Tatyana Akmam Pernah Jadi Korban Perundungan

BANJARMASINPOST.CO.ID - ARTIS peran yang juga model Tatyana Akman mengaku pernah mengalami perundungan.

Menurut pemain Ini Tiga Dara, ini perilaku tersebut kini hampir sulit untuk dihindari.

“Aku merasa itu hampir enggak bisa dihindari walaupun aku sangat menyayangkan sekali,” ungkapnya.

Bagi Tatyana, perlakuan perundungan yang pernah diterimanya masih terasa berbekas. Namun, dia memiliki cara tersendiri melupakan tindakan tidak menyenangkan tersebut.

Dia pun berpesan kepada semua korban perundungan untuk tetap kuat. “Yang korban jangan mau dikasih tahu bahwa lo itu lebih jelek daripada lo sebenarnya. Jangan peduliin orang lain,” ucapnya.

Tatyana menyerukan stop perundungan. Menurut dia, para pelaku perundungan adalah orang-orang yang pernah mendapatkan perilaku yang sama.

“Kalau menurut aku mereka juga ‘sakit’ dan pasti entah di-bully di mana, tempat lain, dan oleh orang yang lebih kuat lagi. Di mana dia merasa lebih kuat, dia menggunakan kesempatan untuk bully orang juga,” katanya di Scientia Square Park, Tangerang, Banten, Senin (17/7).

“A bully juga pasti korban bullying somewhere menurut aku,” imbuhnya.

Tatyana pun berharap agar perilaku perundungan dapat diputus matarantainya.

“Jadi, stop the cycle. Jangan karena lo sudah di-bully, lo jadi ada tendensi menumpahkan itu ke orang yang lebih lemah lagi,” ungkapnya.

“Just stop it. Jangan ngerasa karena lo di-bully lo juga berhak nge-bully orang lain,” lanjutnya.

Dia percaya bahwa para korban perundungan justru bisa lebih berhasil daripada para pelaku.

“At the end of the day, yang lo bully bakal jadi something bigger than you. Siap-siap malu aja,” ujarnya. (kompas.com)