Astaga! Video Linkin Park Ini Diunggah ke Youtube Satu Jam Sebelum Kabar Vokalisnya Bunuh Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video lagu Talking to Myself dari Linkin Park hari ini menjadi video yang paling dicari dan ditonton di Youtube.

Video dari lagu tersebut di unggah ke Youtube pada 20 Juli 2017, sekitar satu jam sebelum kabar Chester Bennington, vokalis Linkin Park bunuh diri beredar.

Kini, video tersebut menjadi video terakhir Linkin Park bersama Chester Bennington. Lagu Talking to Myself merupakan lagu dari album terbaru Linkin Park, One More Light.

Berdasarkan pengamatan KONTAN, sampai Jumat siang, sudah lebih dari 5 juta kali video tersebut ditonton.

Video yang disutradarai dan diedit oleh Mark Fione tersebut berisikan penggalan-penggalan konser Linkin Park.

Dalam kolom komentar, para pengunjung video banyak yang mempertanyakan kematian sang vokalis. Akun resmi Linkin Park pun menjawab bahwa peluncuran video Talking to Myself tersebut merupakan permintaan terakhir Chester.

“We are doing this because we promised him to do so. We are very sad at this time but want to release his last words. Enjoy,” tulis akun Linkin Park.

