Cinta Berat Hello Kitty, di Rumah Pedangdut Cantik Ini Muncul Penampakan Mengejutkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah berprofesi sebagai penyanyi dangdut juga menjadi guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) dan bisnis usaha kosmetik baik online maupun rumahan, maka bakal bertambah lagi usaha pedangdut cantik asal Banjarmasin, Videl Angela.

Terbaru ini Videl yang baru saja menyelesaikan rehab rumahnya di komplek perumahan Alam Sutra Banjarmasin dan ada teman yang mau pinjam ruangan rumah sebagai sesi foto pra wedding.

"Yang mau teman juga sih namanya Aida katanya rumah saya bagus dan unik digunakan untuk foto foto menjelang perkawinan dirinya," ujar perempuan bernama lengkap Masita Spd ini.

Kenapa dia tertarik, Videl mengaku sebab rumah barunya itu berkonsep Hello Kitty, tokoh katun anak yang paling banyak digemari para perempuan sejagat sehingga banyak view yang bagus untuk sesi foto.

"Kebetulan saya kan penggemar Hello Kitty jadi hampir semua ruangan warna Pink sesuai dengan Hello Kitty plus aksesorisnya juga," ujar perempuan cantik.

Atas dasar itulah kata Videl temannya tertarik untuk meminjam sejumlah ruangan untuk berfoto ria dalam waktu dekat ini dengan tema perkawinan konsep Hello Kitty.

"Sebenarnya tidak dikomersialkan sih cuma memberikan kesempatan teman saja," katanya tertawa.

Lalu sejak kapan Videl suka Hello Kitty, dia menerangkan sejak pertama kuliah dia sudah sangat senang. Apalagi warna Hello Kitty adalah warna merah muda sesuai dengan warna favoritnya.

Aksesoris Hello Kitty yang dia kumpulkan juga sangat beragam mulai dari sepatu, baju, hills , tas, toko butik, anting , lemari, kamar mandi, lampu hias, galon minum, kulkas, piring makan, sendol, wancuh nasi, boneka hingga plapon rumahnya pun berbentuk Hello Kitty.

"Pokoknya apa saja berhubungan dengan Hello Kitty pasti di koleksi," lanjut dia.

Soal harga, Videl tidak mau menyebutkan koleksinya tersebut. Menurutnya harga tergantung dengan barang dan kelangkaan Hello Kitty.

"Sementara untuk berburunya biasa saja, jika ada di Banjarmasin beli disini. Jika jalan jalan ke luar dan melihat ada yang unik ya di beli sih," ujarnya.

Ada keuntungan tersendiri dari koleksi Hello Kitty versi Videl yakni bisa menarik orang agar lebih kenal dengan diri dan usahanya.

"Berkat banyak koleksi Hello Kitty ini saya jadi dikenal, toko saya identik dengan Hello Kitty jadi orang kenal," tambah dia. Selain penyanyi Videl juga sudah sejak dua tahunan Videl mengajar di PAUD tersebut atau sejak dia PKL saat masih semester 8 kuliah lalu.(khairil rahim)