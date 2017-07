Gara-gara Trump, Dollar AS Terpuruk ke Posisi Terendah dalam 11 Bulan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemeriksaan atas transaksi bisnis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump oleh Departemen Kehakiman AS membawa pengaruh buruk bagi mata uang Negeri Paman Sam ini. Angka indeks dollar yang merupakan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama dunia mencapai angka terendah dalam 11 bulan terakhir, tepatnya sejak 19 Agustus 2016.

Pada Jumat (21/7) pukul 12.14 WIB, angka indeks dollar berada di 94,286 turun tipis ketimbang kemarin di level 94,306. Level tertinggi indeks dollar dalam setahun terakhir ada di posisi 103,30 pada 28 Desember 2016.

Beberapa pemberat bagi nilai tukar dollar AS misalnya pemeriksaan atas transaksi bisnis Trump. Departemen Kehakiman AS menunjuk Special Counsel Robert Mueller untuk memeriksa transaksi bisnis Trump, sebagai bagian dari pemeriksaan kabar kerja sama Trump dengan Rusia.

Penunjukan mantan Direktur FBI ini memang telah dilakukan sebulan lalu. Nah, pemeriksaan Mueller melebar hingga transaksi bisnis yang dilakukan oleh menantu Trump, Jared Kushner dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

"Hal ini memberi sinyal bahwa tidak akan terjadi apa pun di AS dalam waktu dekat. Inilah yang tercermin pada dollar," kata Robert Sinche, chief global strategist Amherst Pierpont kepada CNBC.

Sedangkan Marc Chandler, head of fixed income strategy Brown Brothers Harriman mengatakan, sudah tidak ada level resistance bagi dollar. "Sebenarnya tidak ada hal besar yang terjadi di AS, tapi tidak ada hal positif juga yang muncul," kata dia.

Selain itu, nilai tukar the greenback pun tertekan oleh anggapan pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve akan melambatkan laju kenaikan suku bunga. Indikasinya adalah, pernyataan Gubernur The Fed Janet Yellen pekan lalu bahwa inflasi AS masih rendah, dan kenaikan suku bunga tidak akan terlalu cepat.

