Ternyata Vokalis Linkin Park Pernah Mengalami Kekerasan Seksual dan Bullying

BANJARMASINPOST.CO.ID - Linkin Park merilis singel "Heavy" pada 16 Februari 2017 lalu. Lagu itu ditulis oleh personelnya, Chester Bennington, Brad Delson, dan Mike Shinoda.

Lagu itu menggambarkan gelapnya masa lalu Bennington, yang mengalami kekerasan seksual dan perundungan (bullying) di masa kecil.

“I don’t like my mind right now / Stacking up problems that are so unnecessary / Wish that I could slow things down / If I just let go, I’d be set free,” demikian sebagian lirik "Heavy".

Kepada Billboard, Mike Shinoda menuturkan selama masa produksi lagu itu, Bennington tampak mengalami pergulatan emosional.

Ia ingat suatu ketika Chester masuk ke studio dan mereka saling menanyakan kabar.

"Dia bilang 'baik-baik saja'. Kami lalu ngobrol dan dia tiba-tiba dia bilang 'kalau boleh jujur, aku enggak baik-baik saja. Ada banyak hal yang terjadi padaku. Aku merasa terpuruk," tutur Shinoda.,

"Things feel so heavy to me...," lanjut Shinoda menirukan perkataan rekannya itu.

Sebelumnya diberitakan, Chester Bennington ditemukan tewas di rumahnya di Palos Verdes Estates, California, Kamis (20/7/2017). Ia disebut mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

Dalam beberapa wawancara kepada sejumlah media beberapa tahun lalu, Bennington menceritakan tentang masa kecilnya yang pahit.

Ia mengalami kekerasan seksual dari teman yang lebih tua, menjadi korban perundungan (bullying) ketika sekolah. Ia bahkan mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol sejak kecil.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Lagu "Heavy" Linkin Park, Gambarkan Kegelisahan Chester Bennington"