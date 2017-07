Balapan Sepeda Itu Menimbulkan Dampak Menyeramkan di Tubuh Seorang Atlit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seorang atlit balap sepeda Tour de France 2017, Pawel Polsjanki menjadi perbincangan publik setelah ia mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya pada Selasa (18/7/2017) yang lalu.

Atlit untuk tim Bora-Hansgrohe ini mengunggah foto kakinya yang terkena dampak dari kerasnya usaha menjadi atlit balap sepeda.

Melansir dari laman Cycling Weekly, foto tersebut memperlihatkan bentuk kaki dari Pawel yang sangat berurat setelah bekerja keras melewati 16 tahap di ajang Tour de France 2017 tersebut.

Bahkan ia juga menuliskan di keterangan fotonya tersebut bahwa kakinya terlihat sedikit lelah.

Foto yang diunggah Pawel tersebut pun langsung menjadi viral dan mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari para netizen.

Banyak yang memuji Pawel, bahwa kakinya tersebut adalah wujud dari dedikasinya yang luar biasa di dunia balap sepeda.

"After sixteen stages I think my legs look little tired #tourdefrance" tulis Pawel pada keterangan fotonya.

Namun, Pawel bukanlah atlit profesional balap sepeda pertama yang memiliki kaki dengan pembuluh darah yang menonjol akibat profesi mereka tersebut.

Hal ini memang lumrah terjadi karena hal tersebut adalah efek samping yang harus diatasi oleh sistem vaskular kaki karena pembalap menghabiskan waktunya mengayuh sepeda selama 4 hingga 6 jam bahkan lebih dalam sehari.

Pengalaman serupa juga dialami oleh pembalap sepeda profesional bernama Antoine Duchesne yang juga mengunggah foto serupa sebelum Tour de France 2017, meski akhirnya ia tidak terpilih untuk mewakili timnya, Direct Energie.