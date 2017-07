Dian Sastrowardoyo Rayakan Hari Anak Nasional Mengutip Pernyataan John F Kennedy

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Dian Sastrowardoyo merayakan Hari Anak Nasional, Minggu (23/7/2017), dengan mengunggah sebuah foto bersama anak-anak di akun Instagram, @therealdisastr.

Diketahui foto itu diambil Dian di sebuah lokasi di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Pada keterangan foto ia mengutip pernyataan Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F Kennedy, "Children are the living messages we send to a time we will not see."

"Selamat hari anak nasional 2017, semoga anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi generasi terbaik negeri ini," tulis Dian selanjutnya.

Posting Dian pun mendapat komentar positif dari followers-nya. Lebih dari 18.000 orang menyukai foto itu.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Dian Sastrowardoyo: Selamat Hari Anak Nasional"