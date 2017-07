Pascakematian Chester, Penjualan Album Linkin Park Melesat 5.332 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pascakematian vocalisnya, Chester bennington, Kamis (20/7/2017), penjualan album dan lagu Linkin Park melesat tajam.



Menurut data dari Nielsen Music, total penjualan album dan lagu band tersebut naik hingga 5.332 persen pada 20 Juli, dibandingkan penjualan pada 19 Juli.



Pada 20 Juli, album-album Linkin Park terjual hingga 21.000 kopi, padahal pada 19 Juli penjualannya tak mencapai 1.000 kopi.



Sementara itu, 90.000 lagunya diunduh sepanjang 20 Juli, sedangkan sehari sebelumnya hanya 2.000 kali.



Secara total, album dan lagu Linkin Park laku 111.000 kopi pada 20 Juli, dibandingkan dengan 2.000 sehari sebelumnya.



Yang paling laris adalah album rekaman terakhir mereka, One More Light, yang terjual lebih dari 6.000 dalam sehari itu saja.



Setidaknya tiga album diprediksi bakal kembali ke daftar Billboard 200 pada 5 Agustus mendatang. Selain One More Light, dua album lainnya adalah Hybrid Theory dan Meteora.



Sementara itu lagu yang paling banyak diunduh adalah "In The End", yakni sebanyak 11.000. Disusul dengan "Numb" (10.000), "Heavy" (7.000), "What I've Done" (6.000), dan "Crawling" (5.000).



Sebelumnya diberitakan, vokalis Linkin Park, Chester Bennington, ditemukan tewas akibat gantung diri di rumahnya di Palos Verdes, California, Kamis (20/7/2017). (*)

