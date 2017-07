Hantak Mandau Bikin Azra Sabet Gelar Best Of The Best

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tarian Dayak Hantak Mandau yang dibawakan Azra Amanda Putri meraih gelar Best Of The Best di lomba Gramedia Back To School yang berlangsung di Duta Mall Banjarmasin.

"Saya tak menyangka sama sekali bisa menang, karena persiapannya hanya dua hari. Sebab, saya menerima informasi satu minggu sebelum lomba," kata siswi SMPN 24 Banjarmasin ini.

Untungnya Azra berlatih Tarian Dayak Hantak Mandau di Sanggar Bunga Anggrek Banjarmasin sudah setahun dibawah asuhan pelatih Ruspandie.

"Berkat latihan rutin dua kali seminggu, tarian ini sudah 'mendarah daging. Walau pun persiapan mendapat event Gramedia Back To School hanya dua hari, alhamdulillah bisa menang," tegasnya.

Azra menambahkan, berbeda dengan dancer, latihan seminggu bersama ketiga rekanya. "Persaingan di dancer juga sangat ketat. Bisa meraih juara ketiga sudah sangat bagus," tegasnya.

Diakui dia, sebagai generasi muda Banua, tak hanya belajar tarian modern seperti dance, juga tetap berlatih tarian tradisional. "Ini supaya saya tahu kaya apa tarian tradisional itu dan ikut melestarikannya," pungkasnya.