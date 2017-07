Boyband Ini Persembahan Lagu Linkin Park untuk Chester Bennington

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kematian vokalis Linkin Park, Chester Bennington, membuat sedih penggemarnya di seluruh dunia. Tak terkecuali personel boyband EXO, Chanyeol.

Ia pun menyanyikan salah satu lagu baru Linkin Park, "Heavy", sebagai penghormatan kepada Bennington.

Ia mengunggah "Heavy" versinya itu ke akun Instagram-nya, @real_pcy, pada 22 Juli 2017 lalu.

"Your music will forever be my aspiration. R.I.P Chester Bennington. #Heavy #Linkinpark arranged by studio 519 piano by Hyomin Han," Chanyeol menulis pada keterangan.

Chanyeol juga menggunakan SoundCloud untuk membagikan versinya itu.

Lagu yang dirilis Linkin Park pada Februari 2017 itu bercerita tentang keputusasaan seseorang yang didera depresi.

Menurut personel Linkin Park, Mike Shinoda, Bennington terlihat penuh pikiran selama proses produksi lagu itu. Bahkan pada satu titik, Bennington mengaku merasa terpuruk.

Sebelumnya diberitakan, vokalis Linkin Park Chester Bennington meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya di Palos Verdes, California, Kamis (20/7/2017).

Semasa hidupnya, Bennington sering bercerita tentang masa kecilnya yang kelam. Ia menjadi korban kekerasan seksual dan bullying.

Pengalaman-pengalaman buruk itu menyisakan luka batin yang dalam. Ia mencoba melupakannya dengan mengonsumsi narkoba dan alkohol.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Lagu Linkin Park, Persembahan Chanyeol EXO untuk Chester Bennington"